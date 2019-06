Sverige tog säker seger mot Malta

Fotboll 3-0. Sverige tog tre säkra poäng hemma mot Malta i EM-kvalet.

- Vi skapar otroligt många chanser. Vi kan vinna med mer, men 3-0 är godkänt, sa Alexander Isak till C More.

Sverige fick en kalasstart och tog ledningen redan i andra minuten. Robin Quaison höll sig framme efter en målvaktsretur och tryckte in 1-0. Det var Quaisons femte mål på åtta landskamper. Blågult hade full kontroll på händelserna och vaskade fram ett par halvchanser till i halvleken. Men precis för pausvilan stack Malta upp och Alfred Effiong var nära att nicka in kvitteringen. Robin Olsen, som så långt hade haft en lugn kväll, tvingades till en vass räddning med benen.

Mycket mer skapade inte Malta. I stället utökade Sverige ledningen i början av andra halvlek. Filip Helander hittade med en väl avvägd passning Marcus Berg utanför straffområdet. Anfallaren tog emot bollen på bröstet och klackade därefter fram den till Viktor Claesson som avslutade med en läcker lobb – ett drömmål som föll publiken i smaken. I 69:e minuten steg jublet på Friends igen. Då byttes publikfavoriten Alexander Isak in.

– Fantastisk känsla. Hal energin från man från publiken, det är helt fantastiskt, sa Alexander Isak.

19-åringen behövde bara tolv minuter på sig innan han skrev in sig i målprotokollet. Med vänstern skickade han in 3-0 efter en lång hemmapress.

– En bra genomförd match. Det är klart att vi kanske ska göra några mål till på våra chanser. De har någon chans i slutet av första halvlek, men då är Robin (Olsen) vaken. Jag tycker vi har en variation i vårt anfallsspel, jag är jättenöjd med insatsen, sa förbundskapten Janne Andersson i C More.

Tuffare lär det bli på måndag för landslaget. Då väntar Spanien, som på fredagskvällen körde över Färöarna (4-1), på bortaplan.