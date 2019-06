Sommarlov på plats i Beijers park

Vintern är på väg till Sommarlov i Beijers park. En av nyheterna i SVT:s populära sommarlovsprogram är nämligen att karaktären Sommarskuggan har sällskap av en ny karktär - den betydligt kyligare Vinterskuggan.

- Vi ska göra vårt bästa för att stoppa den, lovar programledaren Malin Olsson.

Sommarlov:

Sommarlov har premiär 10 juni i SVT:s Barnkanalen och sänds till och med 16 augusti. Programmet spelas in varje vardag i Beijers park i Malmö 9.00 – cirka 10.30 och är öppet för allmänheten. Helgprogrammen spelas in utan publik. Artister i Sommarlov: 14/6: Sigrid Bernson, 21/6: Bishara, 28/6: Malou Prytz, 5/7: Arvingarna, 12/7: Hasse Andersson, 19/7: Theoz, 26/7: Mohombi, 2/8: Suzi P

Malin och Alex om vad SVT:s Sommarlov betydde för dem som barn:

Malin: ”Det härliga var att man kunde sätta på tv:n var man än var – hemma, på fritis eller i stugan och så var de där, kompisarna. Det finns en trygghet i det.”

Alex: ”För mig var de Vintergatan och det var otroligt spännande men blev också som en tradition att vakna varje morgon och hänga med de där kompisarna. Det kan vara väldigt viktigt om sommaren annars inte blir som man tänkt.”

Sommarlovsbussen, klätterträdet och annan färgglad rekvisita är på plats i Beijers park i Malmö men än är det ganska folktomt på inspelningsplatsen för det SVT:s populära sommarmorgonprogram. Regnet hänger dessutom i luften. Men programledarna Malin Olsson och Alex Hermansson är på strålande humör.

– Fatta bara vad härligt det är för alla barn i Malmö att det här finns här, att man är en del av Sommarlov. Jag tror att just närheten är en del av succén, säger Malin Olsson om programmet som nu gör sin andra sommar i parken.

Malin Olsson har varit programledare för Sommarlov sedan 2010, undantaget 2015, och Alex Hermansson sedan 2014. 2016 fick de sällskap av Angelika Prick som är med även i år. Helt ny för sommaren är dock Markus Granseth.

– Han är uppfinnaren i vårt programledargäng, förklarar Malin Olsson.

Och vad är era roller?

– Jag är äldst och mycket av en storasyster som ibland utsätter de andra för bus, berättar Malin Olsson. Sedan är jag också tjejen med skinn på näsan som vågar bjuda på sig själv och också är ganska modig.

– Våra karaktärer i Sommarlov ligger nära oss själva så jag som är yngst är lillebror, säger Alex Hermansson. Jag är både naiv och nyfiken och gillar fysiska aktiviteter. Vid olika tillfällen får jag besök av barn som utmanar mig med saker som de är bra på.

Sommarlov startar på måndag, 10 juni, och efter att ha haft miljötema 2017 och demokrati 2018 är årets tema hjärnan.

– Kopplat till hjärntemat blir det en 50-dagar lång utmaning som alla kan vara med i. Där handlar det om att lära sig en ny sak, avslöjar Alex Hermansson. Det kan vara allt från ett nytt språk till att äta oliver. Vi är också med och min utmaning blir att lära mig var alla länder i världen ligger.

– Jag ska lära mig Orange justice-dansen som är stor hos kidsen, säger Malin Olsson och fortsätter:

– Med årets tema hoppas jag verkligen att alla blir mer medvetna om hur hjärnan funkar och orkar ha mer tålamod med den. Det är så spännande att hjärnan finns där hela tiden och arbetar fast vi kanske inte en tänker på att vi tänker.

Årets Sommarlov innebär många nyheter och en av dem är skådespelaren Marianne Mörck som ubåtskaptenen Doris.

– Hon sitter fast med sin ubåt där borta, säger Malin Olsson och pekar mot den lilla dammen i Beijers park. Eftersom Doris har tappat minnet kommer hon inte därifrån så vi måste hjälpa henne. Där finns en koppling till hjärnan med minnet. Hur hjälper man någon som inte kommer ihåg?

– Sommarlov har förändrats mycket sedan starten, fortsätter Malin Olsson. Från början var det ett morgonmagasin men nu är det mer av en hybrid mellan drama och reality. Det ligger i tiden också, alla kollar på tv-serier och Sommarlov blir som ett program med flera serietrådar i.

En annan av dessa trådar är den populära karaktären Sommarskuggan där utmaningen för programledarna är att avslöja vem som döljer sig bakom den svarta dräkten. Något som både Malin Olsson och Alex Hermansson ser mycket fram emot.

– Det är en stor, stor dag för alla, säger Alex Hermansson med övertygelse.

I år får Sommarskuggan eventuellt sällskap av sitt syskon Vinterskuggan.

– Risken finns att Vinterskuggan kommer hit men vi ska göra vårt bästa för att stoppa den, lovar Malin Olsson.

Precis som tidigare har Sommarskuggan också haft ett eget program under våren som leder in i Sommarlov. I år kommer det också att finns trådar i Sommarlov som leder vidare in i höstens nya Barnkanalen-program Saibo

Förutom programledarna, Doris och de bägge skuggorna blir det som vanligt också mycket gäster – både artister och gäster med koppling till årets tema.

– Det är så kul att till exempel Arvingarna kommer, att de fått ett sådant uppsving hos barnpubliken, säger Malin Olsson. Sedan ser jag mycket fram emot att hjärnforskaren Malin Björnsdotter kommer hit. Jag var i Göteborg och fick min hjärna scannad och nu ska jag få den i 3D.

Medan vi har pratat Sommarlov har tiden gått i Beijers park och det är dags för Malin Olsson och Alex Hermansson att börja arbeta. Ett arbetet som pågår hela sommaren – nästan.

– För mig blir det faktiskt en liten ledig lucka, erkänner Malin Olsson. Men Alex kör hela sommaren. Samtidig känns det knappt som man jobbar, det är en av få gånger man får vara så mycket utomhus. Tänk bara, i går var det 30 grader och i dag regnar det. Det är alltid spännande att se vad dagens utmaning är.

– Och vi kör på vilket väder det än är, det finns utrymme för inspiration, inflikar Alex Hermansson.

– Och publiken sitter alltid kvar oavsett väder, lägger Malin Olsson till. De är världens krigare.