Tusentals sjuka på norska västkusten

NORGE Omkring 2 000 personer har insjuknat i Askøy utanför Bergen.

Detta sedan man druckit orent vatten.

Klagomålen på grumligt och missfärgat vatten i norska Askøy har förekommit i månader, och under de senaste dagarna har sjukdomsfallen haglat in. Tusentals har blivit magsjuka, och 40 rapporteras ha varit tvungna att uppsöka sjukhus. Ett ettårigt barn avleds under onsdagen, men det har ännu inte bekräftats att dödsfallet har med vattnet att göra, rapporterar Svt.

Misstankarna är att en bassäng i vattenverket är boven i dramat. I fredags bekräftades att tre typer av tarmbakterier hittats i bassängen, däribland E.coli.

Personal från norska folkhälsoinstitutet har åkt ut till Askøy för att hjälpa till med situationen, och ge råd till invånarna i den västnorska kommunen.

Ett av råden som ges är att koka dricksvattnet. Invånarna bör inte heller bada, och undvika att duscha vattnet i öppna sår.

Förhoppningen är att råden kan få ner sjukdomarna, medan kommunen försöker lista ut orsaken till smittan, och hur den kan stoppas.

– Jag kan inte säga något om Askøy-fallet innan jag börjar titta på det. Men med vattenburna utbrott är det typiskt att mycket många utsätts för föroreningsvatten samtidigt, säger Susanne Hyllestad vid norska folkhälsoinstitutet till nrk.no.

Enligt kommunen är epidemin ännu inte under kontroll.