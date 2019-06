Polisen har identifierat mannen från Malmö C

Malmö Den hotfulla 44-åring som sköts av polis på Centralen under måndagsförmiddagen misstänks för grov olaga hot mot polismyndighet och allmänhet.

44-åringen är italiensk medborgare och Malmöbo. Han har den senaste tiden varit anställd vid ett företag i Malmö.

Det framkom vid en presskonferens med polisen under tisdagsförmiddagen.

Enligt Andy Roberts, chef för lokalpolisområde norr, har mannen inte varit samarbetsvillig under de inledande förhören. Polisen är nu helt säkra på att mannen agerade ensam i samband med händelserna på Malmö centralstation.

Mannen verkade enligt polisen inte må bra under dramat på Malmö C.

Läkare kommer nu att bedöma hans psykiska tillstånd.

På centralstationen bar mannen på flera väska som han hävdade innehöll sprängmedel.

Vid presskonferensen framkom dock att innehållet i de båda väskorna bara innehöll personliga tillhörigheter och var ofarligt.

Under måndagen och tisdagen har flera allvarliga händelser inträffat i Malmö.

Erik Jansåker, chef för polisområde söder, säger att frågan är om händelserna är början på en våldsvåg.

Enligt Jansåker ska man vara medveten om att det skett en kraftig nedgång av skjutningar i Malmö och att det förhoppningsvis förblir så, även om det som nu skett är illa nog.

