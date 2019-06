Den amerikanske författaren och tårtdrottningen Maida Heatter, har avlidit i en ålder av 102 år.

Hon publicerade sin första kokbok 1974, Book of great desserts, med recept på hennes egna favoriter. Hon slog igenom stort i USA och har skrivit över 20 receptböcker.

Maida Heatter har fått flera utmärkelser, som James Beard foundation award, Who’s who of food & beverage i Amerika (1988) och Chocolatier magazine Hall of Fame.