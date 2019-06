En av landets främsta tonsättare död

Sven-David Sandström, en av Sveriges främsta tonsättare, har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 76 år.

Han var född i Motala och studerade komposition vid Stockholms musikhögskola.

Sandström var professor i komposition vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm från 1985 till 1995 och vid Indiana university i Bloomington, USA från 1999 till 2008. Han undervisade i komposition vid Musikhögskolan Ingesund 1993 till 1997 och utsågs till hedersdoktor vid Karlstads universitet och Linköpings universitet.

Han har komponerat bland annat Ett drömspel (1980), operan Staden (1994 till 1997), Sankt Göran och draken (1998), Juloratorium (2004), Magnificat (2005) och Messiah (2008), För körverket The High mass (1994) vann han en en Grammis för Bästa skiva.

2008 fick Sven-David Sandström i uppdrag av Stockholms domkyrkoförsamling att skriva ny musik till kyrkoårets samtliga söndagar under en treårsperiod. En del av partituret Bilder för slagverk och orkester, finns avbildad på baksidan av svenska 50-kronorssedeln (1996 till 2016).

Han har även gjort filmmusik, som till En vårfilm (1970), Facklorna (1991), Hemresa (1993) och En stort Hades (1996).

Sven-David Sandströms senaste verk, Uppbrott – det finns en gammal tid och en ny tid, uppförs av Adolf Fredriks kyrkas kammarkör den 15 juni.

Det finns även flera verk av honom som ännu inte hunnit framföras, som The hidden treasure och en framtida opera med libretto av poeten Niklas Rådström.

Sven-David Sandström har tagit emot en mängd utmärkelser genom åren, som exempelvis Ledamot nr 845 av Kungliga musikaliska akademin (1983), Rosenbergpriset (1998), Hugo Alfvénpriset (2001) och Medaljen för tonkonstens främjande (2009).