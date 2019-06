Skåne SMHI varnar för för kraftiga regn- och åskskurar över Skåne.

Åskskurarna passerar söderifrån men kan bli kraftiga, enligt SMHI.

Under eftermiddagen drar regnet bort och molnigheten minskar.

Under natten drar dock ett nytt kraftigt åskregn in söderifrån.

Regnet avtar under onsdagensmorgonen och det klarnar åter upp.

Onsdagen väntas bli solig med temperaturer på mellan 20 och 25 grader.