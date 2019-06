Tjuv skadade sig vid inbrott och avled

Skåne Tjuven skadade sig så illa vid inbrottet att han senare avled.

Det var under natten till lördagen som mannen bröt sig in i en villa i Helsingborg.

Familjen vaknade vid 03.30-tiden och upptäckte då att en man slagit in en ruta. Mannen hade dessutom skadat sig illa och blödde ymnigt, rapporterar SVT Skåne.

Till SVT Nyheter säger Thomas Söderberg, vakthavande befäl vid polisen att mannen blev medvetslös när en polispatrull anlände. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.

Under måndagen avled mannen av sina skador.