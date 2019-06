Skådespelaren Jim McMullan, har avlidit i en ålder av 82 år.

Han universitetsstudier åkte han till Hollywood för att hälsa på en vän och passade då på att testa för en roll i filmen High Country. Inspelningen skickades till Universal Pictures, som skrev kontrakt med Jim McMullan och detta blev startskottet för en 30-årig filmkarriär.

Han är kanske främst känd som Dr Terry McDaniel i serien Ben Casey (60-talet) och som senator Andrew Dowling i långköraren Dallas.

Bland några av hans övriga roller kan nämnas Hour, Dr Kildare, Hart to hart, The Fall guy och Baywatch. Han gjorde över 150 olika tv-serier, som exempelvis MacGyver, The Six million dollar man, The Rockford files, The Young and the restless och The A-team.

Han var med i filmerna The Taking of flight 847: The Uli Derickson story (1988), The Raiders (1963), Pursuit (1972), Extreme close-up (1973), Assassination (1987), Austin Powers: International man of mystery (1997) and Batman & Robin (1997).