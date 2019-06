Vittsjödagen tjuvstartar

VITTSJÖ På lördag sjuder Vittsjö av liv när årets Vittsjödag arrangeras.

Men redan under fredagen tjuvstartar aktiviteterna.

Under fredagseftermiddagen håller byns restauranger och kaféer öppet, och mellan 15 och 19 slår Hassans tivoli upp grindarna.

Även om det under lördagen som Vittsjödagen startar på riktigt.

Det startar klocka 10 med såväl Vittsjö marknad som Hassans tivoli. Båda dessa aktiviteter pågår fram till klockan 17. Med samma starttid, men med stängning klockan 15, håller biblioteket öppet.

Klockan 13 delas premier ut vid godsmagasinet. Bakom dessa står Lions och vittsjöbjärnum.nu.

Timmen senare står Vittsjö Shotokan karateklubb för karateuppvisning längst i väster på marknadsplatsen.

Under lördagen finns dessutom en rad prova på-aktiviteter, där besökare till exempel kan åka med flotten Ubbe samt äta korv ombord, få ansiktsmålning av Vittsjö-Bjärnum teatersällskap, eller testa virtual reality. Den ponnyridning som Markaryds ryttarförening skulle hållit i fick under torsdagen ställas in. Hästaktiviteter blir det ändå, eftersom El-Olle står för åkning med häst och vagn. Påstigning är vid pizzerian, på samma plats där ponnyridningen skulle varit.