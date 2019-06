SMHI varnar för kraftig åska

Skåne Under lördagen drar två olika oväder in över Skåne.

Vid 13.43 på lördagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för kraftig åska i Skåne utom Österlen.

– Det har börjat komma in en hel del regn och även åska som kommer röra sig österut under dagen, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Under kvällen kommer ett nytt regnoväder in, med risk för stora regnmängder. Även då kan det förekomma åska.

– Det kanske inte blir något direkt uppehåll mellan de här två systemen.

Även tidigare i veckan åskade det kraftigt. Enligt SMHI noterades drygt 6 700 blixturladdningar under onsdagsdygnet.

–Tidigare i veckan hade vi labil och varm luft som kom in och skapade en del åsksystem som rörde sig in från Tyskland.

Åskovädret väntas dra förbi under natten.

– Det kan dröja kvar lite regn under morgonen och sen drar det vidare åt nordost. Sedan kan det börja klarna upp lite så kanske blir det lite sol framåt kvällen. Nästa vecka det ser ut att lugna ner sig och bli lite mer högtrycksbetonat, säger Moa Hallberg.