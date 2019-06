Stella och hemligheten

Madeleine Bernadotte

Karini Gustafson-Teixeira

Marie Oskarsson

Bonnier Carlsen

Prinsessan Madeleine har nyligen lanserat boken Stella och hemligheten, utgiven i samarbete med World Childhood Foundation. Den handlar om nioåriga Stella, som börjar i en ny skola men det är mycket annat som är nytt också. Stella ska inte längre bo hos mamma i New York, utan hos pappa och hans tjej Camilla i Sverige. Det känns som marken under fötterna skälver, allt är nytt: familjen, skolan, landet, språket. Det visar sig att mammas pojkvän flyttat in med henne i USA och nu väntar dom barn. Stella känner sig ledsen men som tur är får hon snart två kompisar. En dag berättar hennes nya kompis Amira en hemlighet. Det är något tungt och svårt, en hemlis som inte är lätt att bära på. Ska Stella berätta för någon vuxen eller sviker hon Amira då? Boken tar upp allvarliga ämnen och mot slutet finns frågor som kan vara bra att ta upp efter att barnen läst boken. Frågor om att hålla hemligheter och om att våga säga ifrån. En viktig bok!