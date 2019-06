HÄSSELHOLM

Två bilar krockade under måndagsmorgonen på Källarbacksvägen på Ljungdala. Följden blev plåtskador, men inga personskador.

– Det verkar som att en av bilarna missade högerregeln i en korsning. Den ena bilen far in i en trädgård, stöter emot något litet staket och kör på ett cykelställ, men häcken klarar sig, konstaterar Kristian Jönsson på räddningstjänsten i Hässleholm.