Författaren och modeikonen Gloria Vanderbilt har avlidit i en ålder av 95 år gammal.

Hon var dotter till Reginald Claypoole Vanderbilt och Gloria Morgan. Fadern dog när hon var ett år och efter en lång vårdnadstvist förlorade modern vårdnaden och hon växte upp hos sin faster. Detta skildras i Barbara Goldsmiths bok Little Gloria, happy at last, som blev till en miniserie 1982.

Gloria Vanderbilt var aktiv som konstnär och hennes verk har ställs ut och finns på Hallmark cards och Bloomscraft.

På 50-talet var hon skådespelerska och på 70-talet tog designintresset över och hon lanserade bland annat ett klädmärke.

Hon har även skrivit flera självbiografier och romaner, som Once upon a time, A true story, A mothers story, Black knight, white knight, Never say good-bye och The things we fear most.

Hon är mor till den amerikanske tv-personligheten Anderson Cooper.