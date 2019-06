Långa straff i komplicerat mål

OLOFSTRÖM/HÄSSLEHOLM

En 25-årig man bosatt i Hässleholm häktades i februari i Olofström misstänkt för mordförsök. Samtidigt häktades hans offer och två av hans kompanjoner. Nu har 25-åringen dömts till tre månaders fängelse, medan trion som bröt sig in i 25-åringens fastighet har dömts till vardera sju års fängelse för försök till mord, grovt olaga hot och grovt hemfridsbrott.

Händelsen ägde rum i Olofström i början av året. En 32-årig man i trion hade kommit i bråk med 25-åringen tidigare under kvällen och ville hämnas. Den nu dömda trion bröt sig in i 25-åringens lägenhet beväpnade med yxa. De hotade 25-åringens sambo med yxan och gav sig sedan på 25-åringen. I tumultet stack den attackerade en av männen med kniv och sparkade en annan i ansiktet. Han blev också själv skadad. 25-åringen dömdes för att ha gett sig på två poliser som ingrep i samband med händelsen.