HÄSSLEHOLM

Polisen i Hässleholm har fått in en anmälan om smitning från trafikolycka. Incidenten som hänvisas till är en omkörning på riksväg 21 under tisdagseftermiddagen. En personbil ska ha vinglat till så pass kraftigt under omkörningen av en lastbil, att denna kommit emot lastbilens långsida.

– Sedan försvinner bilen utan att föraren låter meddela sig, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

Lastbilschauffören lyckades inte se bilföraren, och inte heller notera registreringsnumret.