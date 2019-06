HÄSSLEHOLM

En okänd gärningsperson har under den gångna veckan tagit sig in i ett lägenhetsförråd på en vind på Första Avenyen i Hässleholm. Inne i förrådet har personen rotat rundor, men det är oklart om något stulits.

Misstanken är att personen tagit sig in i förrådet genom att klättra över det stängsel som omgärdar det.