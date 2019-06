35 000 för obetalda varor

HÄSSLEHOLM

Tingsrätten meddelade under torsdagen en dom mot en hässleholmare i 25-årsåldern som underlåtit sig att betala för varor han beställt över nätet.

Vid en beställning i slutet av februari 2018, och ytterligare två i mars samma år, köpte mannen varor från Trademax.se. Men det enda som betalades in var en första delbetalning om 296 kronor, och återstod gjorde 27 771 kronor. Avbetalningsplanen sades upp i november, och i december skickades kravbrev från inkasso. Mannen har dock inte kunnat nås, och när domen meddelades var också det utan att man fått någon kontakt med mannen.

Förutom de 27 771 kronorna, plus årlig 24-procentig ränta från och med slutet på december i fjol, döms mannen att betala inkassobolagets rättegångskostnader och inkassoavgifter om totalt 7 980 kronor.