32 nya elbilar på ingång

Östra Göinge

Kommunen meddelar att de under juli månad tar in 32 nya elbilar i verksamheten. De nya bilarna är ett led i satsningen mot att alla kommunens bilar ska vara fossilbränslefria år 2025.

– Samtliga bilar som köps in är miljöklassade vid inköpstillfället men efterhand som miljöklassningarna förändras och bilarna åldras halkar man efter. De nya miljöbilarna spar inte bara på miljön, de är även kostnadseffektiva. En elbils driftskostnad för till exempel bränsle (el), fordonskatt, service och underhåll är lägre än för ett fossildrivet fordon, säger Håkan Martinsson, arbetsledare Förråd och verkstad, till kommunens hemsida.

I dagsläget har kommunens sammanlagt 110 fordon. Laddningspunkter för elbilar finns i Broby, Knislinge och Lunnom. Ytterligare laddningspunkter ska installeras i Glimåkra och Sibbhult.