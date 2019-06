Sångaren Jim Pike, känd från 60-talets vokalgrupp The Lettermen, har avlidit i en ålder av 82 år.

Han var med och grundade gruppen 1961 tillsammans med Bob Engemann och Tony Butala.

Trion slog igenom direkt med den Grammynominerade sången The way you look tonight. På 1960-talet hamnade det på Billboardlistan 20 gånger, bland annat med sångerna When I fall in love, Can’t take my eyes off of you och Theme from a summer place.

1967 gick hans bror Gary med i gruppen och ersatte då Engemann. Den sista stora hitlåten var Everything is good about you.

1973 lämnade Jim Pike gruppen då han fick besvär med sin röst men han startade senare en egen vokalgrupp tillsammans med Engemann.