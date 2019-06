Minnesord efter Sonja Bodelson

Som tidigare meddelats har Sonja Bodelson, Hässleholm gått bort i en ålder av 84 år. Närmast anhöriga är maken Arne Bodelson och döttrarna Annie Bodelson, Ulla Bodelson och Carina Bodelson Lönn samt svärsöner och barnbarn.

Vår starka, självständiga och stiliga mamma, som alltid funnits som en självklar del av vårt liv, är borta och det känns så oerhört sorgligt och tomt.

Sonja föddes 1935 i Häglinge som dotter till Emil och Anna Jönsson. Hon växte upp på ett lantbruk med djur och natur där självhushåll var en naturlig del av den lantliga vardagen.

Denna uppväxt präglade hennes syn på vikten av närodlad och vällagad mat och det var något som hon alltid värnade om.

Efter folkskolan gick Sonja i hushållsskola i Vinslöv där hon tillägnade sig kunskap om sömnad, vävning och matlagning vilket hon fick stor glädje av hela livet och som hon förvaltade väl.

Så mycket fina kläder hon sydde till oss tre döttrar under vår uppväxt, så mycket vackert hon skapade i de hem hon inredde och sådan respekt hon kände för ett fint hantverk.

Som 20-åring träffade Sonja sin blivande man, Arne Bodelson. De gifte sig 1956 och bodde de första åren på en gård i Farstorp där de drev ett lantbruk.

De bosatte sig under några år i Häglinge för att 1963 flytta till Hässleholm. 1972 bosatte de sig i Kärråkra där släktgården fanns vilken de sedan tog över 1986.

Sonjas längtan efter kunskap och bildning var en stark drivkraft i livet och hon ville utbilda sig.

Hon realiserade sin dröm om utbildning 1968 när vuxenutbildning blev en möjlighet. Med tre barn i skolåldern läste hon in gymnasiekompetens med ekonomisk inriktning.

Efter några år på Skånska banken och SEB i Hässleholm utbildade hon sig till studie- och yrkesvägledare på dåvarande Malmö högskola dit hon pendlade varje dag.

Efter avslutade studier fick hon arbete på Jakobskolan och senare på Tekniska skolan i Hässleholm där hon stannade resten av sitt yrkesliv.

Hennes vilja och engagemang att hjälpa ungdomar att hitta rätt utbildning och komma in på rätt yrkesbana var en uppgift hon tog på största allvar. Några av kollegorna blev hennes goda vänner och de fortsatte att träffas regelbundet efter pensionen.

En viktig del i livet var familjen, släkten och vännerna. Hon skapade alltid förutsättningar för att träffas under trivsamma former och med god mat.

På midsommarfesterna och kalasen var Sonja navet.

Vi är många som minns festerna i Kärråkra och Valleberga med värme och glädje.

Sommarhuset i Valleberga var en viktig plats med sin närhet till hav och stränder och där liksom i Kärråkra odlade hon sin trädgård med snöklocka, stjärnflocka, rosor och lavendel.

Trädgården var en viktig plats som hon gärna krattade och vistades i och hon njöt av att se snödroppar, kungsängsliljor, gullvivor, lin och akleja och andra blommor och växter sticka upp.

Att äta god och nyttig mat var av stor betydelse och hennes trädgård med örtagård var en viktig ingrediens i det kulinariska köket såväl som för hennes eget medicinskåp. Hon visste vad varje ört var bra för och hon hade sitt eget apotek. Naturen var en stor inspirationskälla och källa till kunskap i Sonjas liv.

Sonjas tog gärna del av kultur både i närmiljön och den stora världen. Hon reste till många platser med sin man Arne och hon förberedde sig väl för att de skulle få ut så mycket som möjligt av varje resa när det gällde kunskap och kultur.

Tillsammans reste Sonja och Arne till New York, München, Sankt Petersburg, Barcelona, Berlin, Prag, Rom och Madeira. Även med oss döttrar och våra familjer reste vi tillsammans och det blev Paris, Bryssel, London, Wien en längre resa till Tanzania, och som senast i november till Lausanne.

På somrarna blev det resor och utflykter till många öar både på nära håll och längre iväg såsom Hanö, Ven, Christiansö, Bornholm och franska Ile de Rée. Vi cyklade omkring, umgicks och njöt av god mat och av att bara vara tillsammans.

Viljan att förstå sin samtid var stor och Sonja höll sig alltid uppdaterad med hjälp av tidningar, böcker och samtal med familj, släkt och goda vänner.

Hennes nyfikenhet och intresset för våra liv var stort och hon var en trogen gäst när någon av oss döttrar inbjöd till något evenemang.

Hon var en uppskattad gäst på våra fester och en omtyckt person bland våra vänner. Hennes omtanke om andra kom, trots alla intressen, alltid före allt annat.

Hon var en älskad mormor till fem barnbarn som hon öste mycket kärlek över och som hon har följt under deras uppväxt genom en nära och kärleksfull kontakt.

Vår Sonjas liv var starkt sammanflätat med våra liv och därför kommer hon alltid vara en del av oss. Våra sorgsna hjärtan får hitta ljus i våra fina minnen tillsammans och vi kommer för alltid bära med oss minnet av vår mamma med stor kärlek och tacksamhet.