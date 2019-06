Skön sommar med torgbio

Gästkrönika

Hoppas ni hade en skön och trevlig midsommarhelg. Nu känns det att sommaren är här på allvar.

En sak som jag reflekterar över inför varje midsommar är engagemanget kring ur vädret ska bli, ett givet samtalsämne med andra ord på många håll. Detta året tycker jag att vädret visade sig från sin bästa sida trots att det kom en klassisk regnskur som på något sätt hör till en äkta svensk midsommar.

Tänkte spinna vidare på ordet engagemang. Förra tisdagen deltog jag som en i panelen vid Norra Skånes läsarkafé på Stortorget. Här kan man verkligen prata om engagemang från många håll, vilket jag ser som väldigt positivt. Man kan lätt konstatera att ämnena som diskuterades berörde och engagerade. Många bra saker framkom som vi kan ta med oss i planeringen av framtidens Hässleholm men det som jag ser som viktigast är för att kunna gå framåt är ordet samverkan. Detta gäller alla aktörer som verkar i staden oavsett om du är kommun, fastighetsägare, näringsidkare men även medborgaren är lika viktig. Skapa en dialog men även respekt för varandra, vi har alla olika förutsättningar och muskler men hur det än är så är vi starkare tillsammans.

Är själv aktiv sen många år inom fotbollen och just lagidrott brukar jag kunna härleda in i mitt uppdrag som centrumledare. Vi måste jobba som ett lag mot uppsatta mål.

I förra krönikan nämnde jag det om att våga skryt om din stad och det skall vi absolut våga och kunna göra men tänk även så här ” Ge mig ett rum där jag kan känna mig hemma” om staden.

I skrivande stund lyser solen och man kan bara njuta av värmen och det hoppas vi också på när Hesslecity tillsammans med samarbetspartners först bjuder in till Utomhusbio på Stortorget. Under fyra kvällar bjuder vi alla som har tid och möjligheten på bio. Start är klockan 21.30 varje kväll för själva bion men på eftermiddagarna varje dag så bjuder vi även på aktiviteter för barn på torget.

Kort därefter det är det sedan dags för Hässleholms Stadsfest 23-24 augusti, här bjuder vi på två dagars fest för hela familjen.

Vi lovar verkligen att det kommer finnas något för alla. Stadsfesten gästas i år bland annat av Markoolio, Pidde P, Robin Stjernberg för att nämna några.

Mer information om våra event hittar ni på våran hemsida eller via sociala medier.

Ha nu en skön sommar så hörs vi av igen i augusti.