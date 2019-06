Realityprofilen Beth Chapman från tv-serien Dog the bounty hunter, har avlidit i en ålder av 51 år.

Tillsammans med maken Duane ”Dog” Chapman slog hon igenom i tv-rutan i den amerikanske tv-serien som sändes från 2003 till 2012.

Därefter fortsatte paret med spin off-serien Dog and Beth: On the hunt, som följer paret som prisjägare då de söker upp människor som brutit mot sina borgenavtal. Ännu en serie med paret planeras sändas 2020, Dog’s most wanted.

2017 drabbades Beth Champan av strupcancer och förra veckan lades hon in på sjukhus efter att ha drabbats av andningssvårigheter.