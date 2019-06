Skådespelaren Billy Drago, har avlidit i en ålder av 73 år.

Han var född med namnet Billy Eugene Burrows och inledde sin skådespelarkarriär på slutet av 70-talet.

Bland några av de många roller han gjort på film och tv kan nämnas Cutter’s way, The untouchables, Par i brott, Hunter, Spanarna på Hill Street, Walker, Texas ranger, Delta Force – Operation stranglehold, Delta Force 2 – The Colombian connection, Arkiv X och Förhäxad.

Han var även med i Michael Jacksons musikvideo You rock my world.