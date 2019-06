Kultur- och nöjesredaktionens bästa sommartips

Pernilla Ekdahl listar sina favoriter.

Konsert: Laleh startar sin sommarturné på Sofiero slott i Helsingborg den 28 juni. Artisten som alltid har gått sin egen väg är tillbaka med nytt album. Med sig har hon stjärnskottet Rhys.

Festival: Torsjö Live 28-29 juni. Ta med en filt eller stolar att sitta på, släpp ungarna lösa (blir du av med dem hittar du dem garanterat i barntältet fullt upptagna med att pyssla) och lyssna på livemusik i härlig miljö. En välorganiserad festival där man trivs oavsett musiksmak.

Scenkonst: Skånska Operans uppsättning av Mozarts Don Giovanni spelas runt om i södra Sverige den 6 juli-16 augusti, bland annat på Bäckaskogs slott den 6,7 och 9 juli, Hovdala slott den 12 och 13 juli och Ystad teater den 27 och 28 juli. Kom en stund innan så du har tid att uppskatta de vackra miljöerna – föreställningen spelas sedan inomhus, så skulle det regna är det ingen fara.

Konstutställning: Not a Single Story II, på Wanås konst. Sommaren är inte komplett utan ett besök i skulpturparken, tycker både jag och mina barn. Lika spännande som det är att se årets utställning är det att upptäcka verk som funnits i parken länge, men som man trots otaliga besök missat. En utställning man helt enkelt aldrig blir klar med.

Film: Kärlek under stjärnorna kan man uppleva den 10 augusti, då A Star is Born, med Bradley Cooper och Lady Gaga i huvudrollerna, visas gratis på Stortorget i Hässleholm, med start klockan 21.30. Kom i tid och ta med något skönt att sitta på. Filmen är sist ut i en serie av fyra, som visas på torget. De övriga är Mamma Mia! Here we go again (1 augusti), Lyckligare kan ingen vara (2 augusti) och Tårtgeneralen (9 augusti).

Museum: Louisiana i danska Humlebaek. I sommar visas den schweiziska videokonstnären Pipilotti Rists utställning Åbn min lysning som fått strålande recensioner. Till den 28 juli visas även Dea Trier Mörchs grafiska verk och så finns här utställningar som sätter fokus på verk ur den permanenta samlingen. En sväng förbi Giacomettisalen, med den schweiziske skulptörens slanka figurer, är också ett måste.

I hängmattan: Valfri podcast, så att man kan ha ögonen stängda en liten stund. Sveriges Radio har ett rikt arkiv, som P3 dokumentär, där Dödstragedin i Roskilde och Fallet Bobby (inte så upplyftande, jag vet, men ack så intressanta!) är några som etsat sig fast i minnet. För lättsammare lyssning rekommenderas P1 Sommars arkiv.