Romantisk hyllning till Beatles

Recension

Film: Yesterday

Regi: Richard Curtis

Medverkande: Hamish Patel, Lily James, Joel Fry, Ed Sheeran och Kate McKinnon

Fyra bröllop och en begravning, Notting Hill, Bridget Jones dagbok, Love Actually och About Time. Richard Curtis ligger bakom dem alla, antingen i egenskap av både manusförfattare och regissör eller endast det förstnämnda. Värt att notera är också att han även skrivit och regisserat The Boat that Rocked, filmen om ett udda gäng som drev en piratradiostation på en båt när myndigheterna inget hellre ville än att sänka både skeppet och den rockmusik som höll på att ta över världen.

Nu är denne typiskt brittiske filmmakare tillbaka med Yesterday, och här kombinerar han sin faiblesse för sin tids populärmusik med flyhänt sympatisk romantisk komedi. Danny Boyle, mannen bakom bland annat Trainspotting, med uppföljare, och Slumdog Millionaire står för regin men både ur storysynpunkt och musikalisk dito märks det att det här är Curtis baby.

I handlingens centrum finner vi Jack Malik, hårt kämpande singer/songwriter som aldrig verkar få det minsta genombrott. Det går så uselt att uppgivenheten börjat sticka upp sitt fula tryne. Inte ens managern och bästa väninnan Ellies entusiasm och lojalitet räcker längre. Och just när det ser som mörkast ut mörknar det också på ett mer bokstavligt sätt. Det varar inte i mer än tolv sekunder men ett strömavbrott över hela världen ger oväntade konsekvenser för Jack när han är på väg hem i natten på sin cykel.

En lasbil kör på honom, och efteråt är inget sig likt. Jo, kanske det mesta, trots allt. Men ingen, inklusive Jacks gulliga föräldrar och hans vänner, känner till Beatles. Det är som om John, Paul, George och Ringo aldrig har existerat, och det kanske de inte har heller. Detta ger naturligtvis upphov till en hel del lustiga situationer, men framförallt ger det den tills nu misslyckade låtskrivaren chansen att ta revansch. Fast i början blir han lika ignorerad som tidigare trots sånger som Yesterday på setlistan. Då kommer självaste Ed Sheeran in i bilden, och vill ha honom som förband på sin kommande turné och så är bollen i rullning.

Det är klart att Jack gör succé, och med den följer en hel del lika skojiga som elaka scener där det stora skivbolagsmaskineriet satiriseras. Detta förkroppsligas i första hand av Kate McKinnons krassa materialistiska manager, men ett stormöte modell väckelsemöte i bolagets styrelserum står också ut.

Men Yesterday är som sagt som sig bör en romantisk komedi också, så naturligtvis fattar vem som helst från första stund att Jack och Ellie har outtalade varma känslor för varandra. Dessvärre kommer karriären emellan, varpå relationen blir extra komplicerad.

Så hur går det? Tja, precis som i alla sagor rensas hindren bort, och den äkta vardagen väljs på bekostnad av den stora glamourösa succén. Precis som förväntat.

Sedan gör Jack det rätta och besöker den okände John Lennon i en isolerad kuststuga. Sångaren ger honom en kram i en fin rörande scen, och tar därefter ett beslut som alla hyvens män skulle göra – för vem vill leva i en lögn? Men inte förrän han uppträtt på Wembley på en Ed Sheerankonsert.

Som alla säkert förstår är det verkligen lätt att tycka om Yesterday. När Richard Curtis finns med i bilden bjuds man liksom alltid på högkvalitativt gods som inte nödvändigtvis tar den mest uppenbara vägen till upplösningen. Sedan finns hjärtat alltid med i filmerna som bär hans signum. Det finns inget falskt i dem, och det gäller för Yesterday också.

Sedan visar Curtis med benägen hjälp av Danny Boyle också åter att romantikern i honom alltjämt lever och har hälsan. I hans värld får bra människor allt som oftast varandra till slut. Fast den här gången förvandlas det hela i slutänden också till en ömsint och överlag, faktiskt också, lyckad kärleksförklaring till Beatles låtskatt.