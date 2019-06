Extrem risk för brand

Den värmebölja som svept över Europa har kommit till Sverige. Nu varnar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för hög brandrisk.

Under helgen kommer den extrema hettan som har plågar Europa drar in över Sverige. Malmö kan under söndagen få upp till 32 grader. MSB har utfärdat en klass 1 varning för brandrisk i stora delar av landet och har hög beredskap. Extra allvarligt ser det enligt myndigheten ut i södra Sverige.

– Vi har höjt beredskapen eftersom det råder ett brandriskläge som är allvarligt i södra delarna av Sverige. Det är stor risk till extrem risk faktiskt, säger Marcus Årskog, pressekreterare på MSB, till Expressen.