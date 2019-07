Campingen är deras smultronställe

Marianne och Peter Andersson firar sin första sommar som säsongare på Osby Camping. De har redan bokat in en säsong nästa sommar.

OSBY Aldrig har camping varit så populärt som nu. Med över 16 miljoner gästnätter är husvagn och husbil de mest populära övernattningsformerna i landet.

På Osby camping har säsongen varit igång sedan april. Närheten till skog och sjö i kombination med goda utflyktsmöjligheter lockar årligen många till den nordskånska campingplatsen.

Campingrekord 2018 blev ett rekordår för svensk camping. Under högsäsongen i juli hade branschen 50 procent av alla kommersiella gästnätter i landet (jämfört med hotell, vandrarhem, privathyrning, stugor m.fl.). Dessutom översteg för första gången det totala antalet gästnätter på campingplatser 16 miljoner – en ökning med nästan 2 procent jämfört med ifjol. En fjärdedel av dessa tillbringades av internationella gäster. Bland länen med flest antal gästnätter på campingplats finns Västra Götaland, Kalmar/Öland och Halland, tätt följda av Skåne. Källa: SCR Svensk Camping

Publicerad i Norra Skånes sommarbilaga 14/6 2019.

Strax norr om Ebbarp, vid den nordöstra delen av Osbysjön ligger Osby camping. En grönskande lövskog ramar in terränglandskapet där flera husvagnar står på rad.

Området, som varit öppet sen den tolfte april, har 100 elplatser, 25 tältplatser och sex stugor med fyra bäddar vardera.

En vecka efter öppning kom Marianne och Peter Andersson från Kävlinge till campingen för att göra sig hemmastadda.

Den skånska flaggan är i topp, och längs förtältet står små solcellslyktor. Ett ljusblått vindskydd står precis intill husvagnen och bakom skymtas en liten trädgård med grill, utemöbler och växter.

– Vi får nästan ansöka om byggnadstillstånd nu, säger Peter Andersson med ett skratt när han betraktar sin och fruns ställplats, som nu ser riktigt hemtrevlig ut.

Det är deras första sommar som säsongsgäster, något de sett fram emot

– Vi värnar om den svenska sommaren. Den är intensiv och kort, säger Marianne Andersson och slår sig ner på den vita träbänken som paret ställt utanför sitt förtält.

Genom åren har de testat på att campa på flera ställen, såväl i Skåne som utanför länet.

– Vi brukade åka motorcykel och bo på bed and breakfast tidigare, säger Marianne Andersson.

Maken Peter tillägger:

– Nu när vi är äldre är det så skönt att ha allt på en plats och inte dra runt.

Under sommaren får de besök av familj och vänner, som antingen bor i parets husvagn eller hyr någon av stugorna på campingplatsen.

Genom åren har de också lyckats stifta en hel del nya bekantskaper.

– Vi har lärt känna andra gäster och förmedlar gärna till utomstående att det är trevligt här, säger Marianne Andersson.

Nu väntar en lugn sommar för paret, som gärna tar varje dag som den kommer.

– Det finns så mycket att göra här, säger Peter Andersson.

Blott ett stenkast bort bor familjen Nylander, som spenderar sin femte säsong i det natursköna området.

Under påsken påbörjade de sommarflytten från Klippan till Osby. Därefter har de tillbringat helgerna här, då barnen varit lediga från skolan.

– När allt kommit upp känner vi oss hemma här, säger Mariann Nylander.

På gräsplätten nedanför förtältet står sönerna Sebastian och Albin och kastar boll. Dottern Nellie cyklar runt på området och i mamma Marianns famn vilar den yngste sonen Malte, nu 16 månader.

– Han föddes in i campinglivet, säger Mariann och klappar sonen ömt på kinden.

– Det här livet passar oss utmärkt, tillägger Henrik Nylander, som tycker avstånd till såväl vatten som natur är perfekt för en familj med barn i olika åldrar.

– Vår äldsta dotter är 18, men hon är inte med oss här så mycket längre, skrattar han.

En typisk semesterdag för familjen är solig och full av bad och lek. Under fjolårets värmebölja förlade familjen mycket tid i skogen, där det var något svalare.

– Det blir en hel del glass också, säger Henrik Nylander och ler stort.

Under sommaren får Osby camping också besök av internationella gäster.

Nere vid stranden har familjen Ziegler från Zürich dukat fram snacks och dricka på ett fikabord. Barnen Mia och Elias leker på lekplatsen strax bakom.

– Vi kom hit för några timmar sedan, säger Erich Ziegler, som hittat campingplatsen via kartfunktionen google maps.

– Min fru ville gärna besöka IKEA-museet i Älmhult, så därför hamnade vi i Osby.

Erich Ziegler besökte Sverige för drygt 13 år sedan i ett jobbärende, men för frun Anita och barnen är det premiär.

Den två veckor långa Sverigesemestern började vid Ale stenar och fortsatte längs Skånes ostkust.

Efter några nätter i Osby fortsätter resan mot Göteborg eller Stockholm.

– Vi får se var vi hamnar, det beror på hur mycket tid vi har.

Erich Ziegler tar upp sin kamera och riktar sökaren mot sjön och en ensam brygga som går ut i vattnet.

För familjen har den första veckan i Sverige varit trevlig och över förväntan, även om de hoppats på fler lekplatser längs de sydsvenska vägarna.

– Det är nog det enda jag kan komma på som är negativt, säger Erich Ziegler, men tillägger snabbt:

– Vi är väldigt glada att vi hittade hit!