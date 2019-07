Klimatalarmen falska och skadliga

Klimatlarmen media avlöser varandra i rask takt. Vi ska ha flygskam, köttskam, bilskam med mera. Skam för att vi över huvud taget finns till såvida vi inte kör lådcykel och lever på bönor.

Polarisarna kommer att smälta, havsnivåerna stiga så städer blir översvämmade.

So what? Det kommer inte att hända över en natt, inte ens under flera hundra år, om jordens medeltemperatur stiger 1,5 grader. Polarisarna är uppemot 3 000 meter tjocka och på den höjden är det 20 grader kallare så en avsmältning kan bara ske perifert nere vid havsnivån under den varma årstiden. Sen kommer den, för klimatalarmisterna, förhatliga vintern och ökar på isen igen. Även om havsnivåerna mot all förmodan är sju, åtta meter högre år 2400 så finns det tillräckligt med landområden som ligger högre för människor att bosätta sig på. Det är svårt att säga vad som rör sig i en klimatalarmists hjärna, men antingen är dom otroligt naiva eller lättledda. Det verkar inte som dessa människor har insett att jordklotet består av mer än Sverige.

Ledsen att säga det, men Sverige är ett litet glest befolkat land uppe vid Polcirkeln där runt en promille av jordens befolkning bor.

Att beskatta Sveriges befolkning in absurdum av ”miljöskäl” har ingen som helst effekt på jordens klimat. Även om Sverige helt raderades ut från kartan idag så skulle effekten på miljön vara borta i morgon bitti.

Det blir inte mindre plastpåsar i Stilla Havet eller Indiska oceanen för att dom straffbeskattas i Sverige. Om nu dessa små påsar skulle vara skadliga för miljön i haven så vore det väl bättre att helt ta bort dom ur handeln? Komposterbara alternativ finns. Men då hade ju staten förlorat dom beräknade 2,9 miljarderna som skatten beräknas ge. Hyckleri på hög nivå.

Nu vill dessa, jag tvekar inte att säga det, miljöstollar börja skövla våra skogar för att framställa fossilfritt bränsle. Låter väl bra, men vad göra när Sverige är ett enda stort kalhygge och det tar 70 år innan ny skog växt upp?

Det som borde bekymra svensken mer än en eventuell långsam höjning av havsnivåerna är om jorden går in i en period av mycket kallt klimat, vilket många seriösa forskare anser.

Nedlagd kärnkraft och högst opålitlig vindkraft under en smällkall vinter med elransonering som följd. Vad gör ni då??

Sitter och känner er nöjda över att ”ha räddat” jordens klimat och trampar er varma på eran lådcykel? För ni går väl inte ut och startar en klimatbov för att få lite värme, medans vattenledningarna i ert hus fryser sönder?