En marscherande veteran

Röke/Gotland

– Underbart väder fram till i dag då det regnar.

Så beskriver Anders Cervin bosatt i Röke läget i Veteranmarschen som just nu genomförs på Gotland.

I torsdags startade den sjunde upplagan av Veteranmarschen arrangerad av Sveriges Veteranförbund. (en veteran är en person som internationellt deltagit i en fredsfrämjande eller humanitär insats).

För Anders var det medverkan i FN-styrkan i Libanon under åren 1987-1988. Tidningen når honom via telefon under tisdag eftermiddag.

– Denna veteranmarsch var okänd för mig tidigare, men när jag fick redan på att den skulle vara på Gotland beslutade jag mig för att vara med.

Totalt deltar ett 60-tal veteraner i marschen. Av dessa är det ett 20-tal som går hela sträckan på drygt 30 mil på Gotland. Anders Cervin är en av dem.

Tio etapper avverkas fram till den 7 juli då man går i mål i Tingstäde. Tidigare gick veteranmarschen från Ystad till Treriksröset. Men då i etapper under åren 2013-2018.

Enligt Sveriges Veteranförbund finns det 80 000 veteraner, såväl civila som militära. En samhällsresurs som är outnyttjad med god organisationsförmåga, god teknisk kompetens och interkulturella erfarenheter, menar Veteranförbundet

När tidningen samtal med Anders Cervin är de marscherande på väg in i Visby där de ska visa upp sig för politikerna på plats under Almedalsveckan. Därefter blir det inhysning på någon av öns bygdegårdar för att sköta om sina ömma fötter.