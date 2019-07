Vittsjö GIK hälsas varmt välkomna

vittsjö När Vittsjö GIK damlag i fotboll kommer hem är 300Klubben redo att erbjuda hjälp, support och fika.

– Spelarna är fantastiska! De ger en väldig respons! säger Jörgen Larsson.

Det är en munter stämning utanför Vittsjö idrottsplats under onsdagsförmiddagen. En 17 medlemmar från 300Klubben skrattar och tar en fika tillsammans innan de sätter igång med arbetet inför kommande träningsmatch och damallsvenskan.

– Idag hjälper vi till och supportar. Vi rensar ogräs, städar och gör grant, berättar Jörgen Larsson som är en av grundarna.

Under de åtta år som Vittsjö GIK varit med i allsvenskan har 300Klubben varit med nästan hela vägen.

– Vi bildades för sådär 6-7 år sedan, säger Jörgen Larsson.

Klubben, som nu har 250 medlemmar, har fått sitt namn från medlemsavgiften som man betalar för att komma in på 300 kronor. Ibland behöver laget hjälp med exempelvis skjuts till matcher, mat och fika samt städning inför matcher. Då ringer tränaren Thomas Mårtensson 300Klubben.

– Det finns alltid folk som ställer upp, alltid någon som kan, säger Jörgen.

Som tack får medlemmarna komma på träningsmatcher och möjlighet att prata och ställa frågor till spelarna.

Deras arbete uppskattas starkt av laget.

– Spelarna är fantastiska! De ger en väldig respons! säger Jörgen Larsson.

När det kommer nya spelare in i laget är det inte alltid de först förstår sig på relationen mellan laget och klubben.

– De är alltid trevliga, och är de inte trevliga i början så blir de det. De formar ju varandra att bli som varandra.

Gemenskapen i klubben är stor och relationen till spelarna är också mycket speciell. Därför tycker de att det alltid känns skönt att komma till Vittsjö efter att ha varit ute och spelat överallt i landet.

– De kommer ju alla från olika ställen, bort från sina familjer. Kanske är det lättare för små klubbar än i städerna. Men det är en familjär situation som jag inte tror finns i andra klubbar, säger Jörgen Larsson.