En dansant sommar på Wanås

Vanås På Wanås konst är sommaren årets högsäsong. Den grönskande parken och skogen är fylld med spännande konstverk att upptäcka och uppleva.

Enligt Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare på Wanås konst, har vi en spännande sommar att vänta.

Publicerad i Norra Skånes sommarbilaga 14/6 2019.

– Det är en rik sommar och ett väldigt spännande konstår, säger den konstnärliga ledaren Elisabeth Millqvist om den väntande högsäsongen på Wanås konst.

Förutom den permanenta konstsamlingen finns större tillfälliga utställningar, både inom- och utomhus. Den femte maj öppnade den internationella utställningen Not a single story II, med konstnärer från Storbritannien, Sydafrika och Nigeria.

Utställningen har redan blivit väldigt uppmärksammad och intresserat flera besökare. Uppe i trädtoppar, ute i parken och inne i konsthallen finns några av de olika alstren gömda. Andra är lättare att finna:

– Det finns gigantiska konstverk av oväntade material som lockar både till upptäckande och eftertanke, berättar Elisabeth Millqvist.

På Wanås konst är det viktigt att alla sinnen är engagerade vid besöket. För barnen finns det möjlighet till eget skapande för att låta kreativiteten stimuleras.

Under juli och de två första veckorna i augusti sätts därför en pop-up-verkstad upp i parken. Två dagar i veckan finns pedagoger på plats, som tillsammans med barnen arbetar kreativt och praktiskt. Inga förkunskaper krävs.

– Projektet är främst inriktat mot barn, men vi vill gärna att de vuxna är med så att de kan ta med sig känslan hem, förklarar Elisabeth Millqvist.

Skulle sommarregnet titta fram flyttar de in i konstlokalerna.

Under ledning av den kanadensiska koreografen Benoît Lachambre pågår under juli månad dans- och rörelseprojektet Fluid Grounds.

Här får besökare delta genom att röra sig fritt i rummet – deras rörelser kartläggs sedan med tejp i regnbågens alla färger. Efter hand går det att skönja mönster i de kulörta linjer som återger alla deltagares riktningar.

– Det är inte som en föreställning, utan du deltar själv i utformningen av rummet, berättar Elisabeth Millqvist, som med spänning ser fram emot resultatet i slutet av juli.

– Har du besökt oss i början av månaden och kommer tillbaka senare kommer det vara ett helt annat rum!

För Elisabeth Millqvist ger konstutställningar utrymme att tänka på sig själv, på andra och att tänka nytt.

– Det blir ett tillfälle att reflektera över nuet, få en aning om det förflutna och kanske också få en liten inblick i framtiden, tror hon.

Det är viktigt för henne att Wanås slott blir en plats för gemenskap, där människor får spendera tid tillsammans.

– Vi vill att det bara ska vara att dyka upp, säger Elisabeth Millqvist och fortsätter:

– Ta med familjen, någon du har på besök eller en dejt – det finns något för alla!