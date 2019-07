Fotbollsturnering mot ALS flyttad

Röke

Fotboll mot ALS, som skulle spelats på Röke Idrottsplats lördag den 6 juli är flyttat till Tyrehallen i Tyringe klockan 9-16.

– Vi vill inte att turneringen riskeras av regn, vilket väderprognosen visar, därför flyttar vi till Tyrehallen, säger Björn Andreasson som arrangerar Fotboll mot ALS tillsammans med sin familj.

Hans pappa Ola Andreasson, känd tränare och profil i Röke IF, drabbades av ALS förra året. All behållning från fotbollsturneringen går till forskning om ALS. Sedan förra sommaren har familjen Andreasson samlat in 180 000 kronor genom fotbollsturnering, cykeltävling, sponsring och försäljning. Hela behållningen går till Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning.