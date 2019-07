Låtskrivaren Tommy Tysper död

Låtskrivaren och musikproducenten Tommy Tysper (Pawlicki), har avlidit i en ålder av 44 år.

Han var född i Norrbotten och släppte som tonåring plattan Young and Rockin’ crazy tillsammans med sitt band Tommy Tysper and The Kids.

Han fokuserade sedan alltmer som producent och låtskrivare i Stockholm.

ommy Tysper samarbetade på 90-talet med Ola Håkansson på Stockholm records och producerade bland annat A-Teens första album med eget material.

Han levererade material till Amy Diamond, Charlotte Perrelli, Darin och Zara Larsson. 2010 slog han igenom internationellt och han arbetade bland annat med Elliphant, Fifth harmony, Major Lazer, Icona Pop och Lana Del Rey.

Sedan 2015 bodde han i Los Angeles. Han var delägare i skivbolaget Ten music.