I Norra Solberga kyrka, Nässjö, har vigsel ägt rum den 4 maj mellan Therese Selander och Filip Ronkainen, Eksjö.

Bruden är dotter till Rose-Marie Selander och Mats Selander. Brudgummen är son till Marie-Louise och Patrik Ronkainen. Både brud och brudgum är bördiga från Tyringe.

Tärna var Emma Berger och bestman Victor Nielsen.

Ceremonin inleddes med A trumpet voluntary. Ebba Siöland sjöng under akten Kärleken är och Perfect. Som utgångsmusik spelades Marry you. Kantorerna Lilian och Ruben Havsed spelade piano och orgel under akten och vigseln förrättades av prästen Anders Gustavsson.

Efter vigseln fortsatte festligheterna i officersmässen Trianon, Eksjö, där Linus Sten agerade toastmaster. I samband med vigseln tog paret det gemensamma efternamnet Ronkainen.

Bröllopsresan gick sedan till Hawaii.

Fotograf var Patrik Ronkainen.