Den amerikanske skådespelaren och dansaren Cameron Boyce, har avlidit till följd av sjukdom, 20 år gammal.

Han var främst känd för sin roll i Disneysfilmen Descendants och för rollen som Luke Ross i tv-serien Jessie.

Han inledde sin skådespelare som nioåring i skräckfilmen Mirror. Därefter har det blivit många filmer och tv-serier, som exempelvis General hospital (2007), Good luck Charlie (2010), Grown ups (2010), Jake and the Never land pirates (2011), Ultimate Spiderman (2012), Descendants (2015), Descendants 2 (2017) och Descendant 3 (2019).