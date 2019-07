Det plundrade Sverige

n Det nya Sverige efter plundringen av våra socialförsäkringar till friska.

400 miljarder har tagits sen 2007 ur våra socialförsäkringar till jobbskatteavdrag, borttagandet av förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, ROT och RUT. Pengar har även gått till sänkt krogmoms och bolagsskatt.

(Källor: NSD ledarsida 2014 09 02 och Aftonbladet ledarsida 2019 05 15)

Pengarna gick tidigare till sjuka och funktionsnedsatta. Nu till friska. Pengar arbetsgivarna betalar in till arbetsgivaravgiften via avstådd lön av löntagarna. Inget annat land I världen har plundrat tillgångar från sjuka och funktionsnedsatta.

Sverige har också infört sjuka och funktionsnedsatta ska betala ca 1000 kr mer I skatt per månad än friska, infört 2007. Man skäms över Sverige. Det är uppmärksammat internationellt Sverige tar sjukas och funktionsnedsattas pengar till friska, men tystnad i Sverige.

Det som uppmärksammas i Sverige är utförsäkring och funktionsnedsatta lämnas utan assistans, med mera, men tystnad om orsaken.

Det borde uppmärksammas.

Förr var vi en humanitär stormakt, idag?

Tja vad ska vi säga om plundringen av sjukförsäkringen och till assistans, med mera och lämna svårt sjuka i misär? Åtskilliga tusen svårt sjuka har lämnats i misär utan den försäkring de faktiskt betalat för.

Hur många tusen handlar det om? Förmodligen finns det noterat någonstans, men det är definitivt inget som staten vill offentliggöra. Sverige har idag OECD s sämsta skydd vid sjukdom och olycka efter plundringen av försäkringarna. Före plundringen hade vi OECD:s bästa skydd. Men, men Svensson. Du har själv röstat fram att du vill ha det så här.