Bjuder in till inspiration

GAMLARP För andra gången i år bjuder Ann Jönsson in till skogskafé på Naturhälsan i Gamlarp. De talkshow-inspirerande mötena är en av tre viktiga beståndsdelar i Naturhälsans koncept.

– Jag vill beröra på en bred front, säger Ann Jönsson.

Solen strålar ner genom trädtopparna och lyser upp det lilla hälsocentret utanför Gamlarp, som ligger omsvept av den grönskande Göingeskogen.

Här har Ann Jönsson drivit sin hälsofrämjande verksamhet sedan 2006.

Verksamheten kallas numera för Meginecenter och beskrivs av Ann Jönsson själv som en plats där människan kan hämta kraft. Ordet megine är fornnordiskt och betyder just det; livskraft.

– Jag pluggade naturmedicin i nio år, berättar Ann Jönsson, som började med naturmedicinska behandlingar redan 1994.

Två år senare startades Naturhälsan i Göinge och 2004 drog hon igång Naturmedicinska Akademin.

– Nu står min verksamhet på tre ben. Det är hälsa- och friskvård, utbildning och kultur.

Meginecentret har flera olika utrymmen och mysiga krypin med plats för såväl stora busslast som för mindre sällskap.

Och mer ska det bli. Ann Jönsson har nämligen köpt ytterligare en bit mark, som hon i framtiden hoppas kan användas till rehabilitering.

– Målet är att skapa en rekreationspark i skogen, säger hon och tillägger att det ännu inte finns något bestämt datum för parkens öppning.

– Jag tar det när jag tyar. Det är det som är policyn på företaget; jag hugger tillfället när det kommer och håller det öppet. Vi får se.

Under onsdagen är det alltså dags för sommarens andra skogscafé, av totalt fyra. Arrangemanget fungerar som en lättsam mötesplats där humor blandas med musik och ny kunskap.

– Jag tycker om talkshows, det är ett trevligt koncept. Därför har jag lagt upp skogskaféet som just det, säger Ann.

Kaféet börjar med sång och följs sedan av en introduktion kring kvällens tema. Därefter får den för kvällen inbjudna gästen prata om sitt ämne, som under onsdagen är ”Hälsa i en ny tid”.

Kvällens gäst är journalisten och författaren Stina Helmersson, som är på plats för att prata om hur man i Norge börjat kombinera vanlig traditionell sjukvård med naturmedicinska och integrativa behandlingar. Ämnet ligger Ann Jönsson varmt om hjärtat.

– Det finns två olika skolor inom läkekonsten. Dels är det skolmedicin, dels naturmedicin. Inom vården vill alla som jobbar med hälsa gott, oavsett skola. Men jag tror att vi måste börja mötas och prata om läkekonsterna på ett nytt sätt. Där ligger Norge i framkant, menar hon.

Träffarna, som varit igång i ungefär fyra år, har som mål att väcka nyfikenhet och inspirera besökarna.

Var får du själv din drivkraft ifrån?

– Jag är optimist. Tonårskänslan av att vilja förändra världen finns fortfarande kvar inom mig. När jag fått barnbarn är jag ju mån på ett annat sätt om att kommande generationer ska få det bra, säger Ann Jönsson.

Efter talkshowen serveras kaffe och mackor, eller ”smörmadar” som Ann Jönsson kallar det.

– Det är både engelska och göingska här. Jag är både global och lokal, avslutar Ann och ler stort.