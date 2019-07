Tjernobylbarnens blågula toner fyller Röke kyrka

Röke

Under tisdagskvällen samlades den ideella föreningen Tjernobylbarnen i Röke kyrka för att hålla en konsert för besökare.

Barnen från Ukraina, som nu även blivit en fantastisk barnkör, har bara övat under en vecka sedan de kom till Broby.

Kvällssolen kikar in genom fönstren när besökare välkomnas in till Röke kyrka. Bänkarna fylls av människor som har kommit hit för att ta del av en av Tjernobylbarnens konserter i sommar.

Barnen förbereder sina stämmor och bland annat gitarr, piano och fiol görs redo för att spelas på.

– De ska framföra en blandning av folkmusik och kristna låtar, säger lägerchefen Rolf Tillman och visar upp låtnamnen som har översatts till svenska.

All sång är däremot på ukrainska.

De 52 barn, mellan åtta och femton år, har kommit hit från olika ukrainska städer och känner inte varandra sedan tidigare. Under bara en vecka har de fått samarbeta och öva tillsammans inför konserten.

Även unga ledare med bland annat musiklärare från Ukraina är också på plats för att hjälpa till.

Detta är Tjernobylbarnens första öppna konsert för allmänheten.

– I går sjöng de också när de fick åka på motorcyklar men inte för allmän publik, berättar Tillman.

I år är det 25-årsjubileum för sommarlägret av Tjernobylbarnen. Efter konserten kommer barnen bege sig mot församlingshemmet där det har dukats upp extra fint för en middag.

– Det var 33 år seden olyckan och vi är många som minns det, säger Rolf Tillman.

Åhörarna i kyrkan får höra om hur Tjernobylkatastrofen även påverkade oss i Norden men att det inte är någon jämförelse med hur det var för folket i Ukraina och Vitryssland.

– Syftet med detta är dels för att förmedla ukrainsk kultur men också för att barnen ska få uppträda och få applåder, förklarar Rolf Tillman.

Många av barnen som är här lever under svåra förhållanden och dessa evenemang betyder mycket för dem.

– Ni har kommit hit och fått mycket kärlek av Sverige och nu ska ni få glädja många med er sång, välkomnar Rolf Tillman barnen upp på scen.

Applåderna ekar genom kyrkan och sprider stora leenden bland barnen.