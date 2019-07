I Lomma kyrka har vigsel ägt rum den 8 juni mellan Linnéa Bjervås, Malmö och Isac Ljung, Malmö.

Bruden är dotter till Maria och Lasse Bjervås, Hässleholm och brudgummen son till Åsa och Niclas Ljung, Malmö.

Tärna var brudens syster Hanna Bjervås och marskalk brudgummens bror Noah Ljung.

Som ingångsmusik framförde Stefan Berbes på piano May be. Jessica Persson sjöng This day och som duett tillsammans med Axel Sjöberg Fall mot mig.

Brudparets mödrar läste bibelverser och vigselakten förrättades av pastor Andreas Wessman.

Gemensamt sjöngs Jag vill ge dig o Herre min lovsång samt Det bästa ligger framför. Som utgångsmusik sjöng duetten No matter where you are.

Efter vigseln hyllades brudparet med festmåltid, tal och sång i Immanuelkyrkan, Malmö.

Fotograf var Jona Granath.