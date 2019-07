Rip Torn är död

Den amerikanske skådespelaren Rip Torn, har avlidit i en ålder av 88 år.

Han startade livet med inriktning på att bli rancharbetare, men sadlade snart om och blev skådespelare istället.

Han studerade vid Lee Strasbergs berömda Actors studio och gjorde sedan filmdebut i Baby doll (1956).

Bland några av de många roller han gjort kan nämnas Ett ansikte i mängden (1957), Ungdoms ljuva fågel (1962), Cincinnati kid (1965), Mannen utan ansikte (1978), Robocop 3 (1993), röstroll i Herkules (1997), Men in black (1997), Dodgeball (2004), tv-serien 30 rock (2007 till 2009) och Men in black III (2012).

1996 fick Rip Torn ta emot en Emmy för rollen som producenten Artie i tv-serien The Larry Sanders show (1992 till 1998) och han har nominerats för en Oscar för birollen i filmen Cross creek.

Han medverkade i över 80 filmer under sin tid i Hollywood samt i ett tiotal uppsättningar på Broadway.