Den brittiske skådespelaren Freddie Jones har avlidit i en ålder av 91 år.

Han är kanske mest känd för rollen som Sandy Thomas i tv-serien Hem till gården. Han gjorde över 630 avsnitt i den populära serien mellan 2005 och 2018.

Det blev även andra rollen genom åren, som exempelvis The Avengers (1967), Helgonet (1968), Nicholas Nickleby (1977), Pennies from heaven (1978), Elefantmannen (1980), röstroll i Taran och den magiska kitteln (1985), Tempelmysteriet (1985), Wild at heart (1990), Kommissarie Morse (1991), The Casebook of Sherlock Holmes (1993), Tillbaka till Aidensfield (1993 till 2009) och Morden i Midsomer (2004).