De får pris för gott arbete

Lönsboda Siv och Ingvar Nilsson, Övraryd, Lönsboda, har fått Östra Göinges hushållningsdistrikts premieutdelning 2019.

De får priset för sitt sätt att driva ett mindre lantbruk i skogsbygden. De har under många är kämpat med att rya och odla upp marker som håller på att växa igen och sett till att den biologiska mångfalden har ökat bland växtligheten. Till sin hjälp i det arbetet har de sina lantraser rödkullor och ryafår, som i sin tur slaktas och säljs i köttlådor.

Östra Göinge hushållningsdistrikt har sedan 1966 utsett en värdig premiemottagare bland landsbygdsföretagen. De är ett av 19 medlemsdistrikt i Hushållningssällskapet Skåne.

Priset kommer delas ut till Siv och Ingvar Nilsson under festliga former i Boalts bygdegård på tisdag den 16 juli klockan 18.30.