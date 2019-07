Blågul segeryra i Falsterbo

RIDSPORT En blågul dubbel.

Sverige hade all anledning att jubla under avslutningsdagen av Falsterbo Horse Show efter att ha vunnit både nationshoppningen och dressyren.

Stephanie Holmén (Flip’s Little Sparrow) darrade med tolv fel i andra omgången, men i övrigt bjöds det på bländade svensk hoppning inför en entusiastisk storpublik.

Stjärnan Peder Fredricson gjorde vad krävdes då han gick ut som siste ryttare, red felfritt igen med All In och säkrade den första triumfen i klassen sedan 2012.

Ett ynka fel skilde ner till tvåan Schweiz som stannade på fem.

– Det var absolut på tiden att vi vann, konstaterade Fredricson belåtet i segerintervjun med SVT Sport.

– Skönt att man sitter på en bra häst och sitter i den sitsen. Man har hela lagets framgång på sina axlar och det var skönt att klara av det.

Malin Baryard Johnsson (egentligen Barijard Johnsson) var också felfri med Indiana och njöt i solen.

– Fantastiskt. Det är en jättebra känsla att gå in som vinnande lag, det slår allt sa Baryard Johnsson enligt flera medier, däribland Kvällsposten och Aftonbladet.

Fredrik Jönsson (Coldplay) hade fyra fel per omgång och det var hans andra nedslag som räknades i sammandraget.

Tidigare under dagen blev det svensk seger i lagdressyren för femte gången på lika många försök.

Trots en tidig miss av Patrik Kittel (Well Done de la Roche) såg han och Juliette Ramel (Wall Street) till att man var i ledning efter specialen.

Minna Telde (Isac) presterade enligt förväntningarna i küren. Därefter avslutade Malin Wahlkamp Nilsson (Eddieni) storartat, slog sitt personbästa med nästan tio procent och red i mål som etta.

– I dag var han verkligen hundra procent med mig. Han gav allt, kommenterade hon till SVT.

Förbundskaptenen Bo Jenå var mycket nöjd efter segern.

– En bra värdemätare inför EM. Det var särskilt roligt i år när övriga startfältet var så starkt, sa han enligt Aftonbladets nätupplaga.

I och med triumfen behåller Sverige sin totala ledning i Nations cup.