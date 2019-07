Moki konst fyllde ateljén

Under söndagseftermiddagen fylldes Ateljé Götesdotter med besökare som älskade och beundrade Moki Cherry. Där visades tavlor och verk som hon skapade i Tågarp under sina sista år i livet. Foto: Felicia Bexell

Bjärnum Utställningen med konstverk av Moki Cherry lockade många besökare till utställningen i Bjärnum som hölls i hennes ära.

Ateljé Götesdotter översvämmades av besökare under söndagseftermiddagen för att se på utställningen ”Art & Life in Tågarp”. Här visas det verk som konstnären Moki Cherry skapade under sina sista år i livet i Tågarp.

– Jag har kämpat i fem år för den här utställningen, berättar Gunnel Götesdotter, ägare för ateljén.

I ateljén bjuds det på tilltugg i form av godis, frukt och bär. Där inne är det så fullt att vi får gå in i ett separat rum för att höra varandra.

– Tydligen är det ett stort intresse med mycket folk som kommer, säger Gunnel Götesdotter.

Hon har länge varit sugen på att visa utställningen här, men den har alltid funnits på andra ställen, som i New York, Holland och Paris.

– Men denna sommaren går det. Jag är jätteglad för det! fortsätter hon.

I utställningen visas både tavlor och textiler, såväl som dagböcker och anteckningar av Moki Cherry. Både sådana relaterade till hennes konst, men också personliga.

– Moki var ju väldigt bred i sitt skapande.

Gunnel Götesdotter är också glad för att få ha med konstnären Tonie Roos i utställningen som var en god vän till Moki Cherry. Hon målade av henne för första gången redan 1972. Sist hon målade av henne var 2016.

– Det bästa med mina målningar är att de är väldigt berättande, förklarar Tonie Roos.

Helt riktigt i Tonie Roos målningar berättas hela historier, om människorna som var runt omkring henne och platserna de befann sig på. Hon vill att hennes konst ska ge besökarna en uppfattning om vem hon var.

– Detta får man säga är en önskehändelse för mig. Jag älskade Mokis konst och Moki.

Vännen var en stor beundrare av Moki och anser att bilden hon målade av henne som frihetsgudinnan är mycket talande för deras relation.

– Jag tycker att om man målar någon som frihetsgudinnan så har man tolkat den personligheten och givit den personligheten. Den bilden är runt den symbolen och säger väldigt mycket, förklarar hon.

När det var klart att utställningen skulle äga rum tyckte Mokis barn att det var självklart att Tonie Roos skulle vara en del av den.

Bland besökarna finns det en hel del familj och vänner både från bygden och världen över.

– Det har varit en överraskning att så många av de jag känner från Tågarp kommer och har kunnat hälsa på. Detta är en fest för alla som saknar Moki. Att få samlas kring detta. En ”Celebration of Moki”.