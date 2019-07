Skådespelerskan Stephanie Niznik, känd bland annat från Star trek, har avlidit i en ålder av 52 år.

Hon gjorde rollen som Perim i Star trek: Insurrection (1998) samt rollen som The Wraith i Star trek: Enterprise (2002).

Bland de många filmroller hon gjort genom åren kan nämnas Exit to Eden (1994), The twenty (2009) samt tv-roller som Murder, she wrote (1995), Apollo 11 (1996), Dr Quinn, medicine woman (1997), LA doctors (1998), Inferno (1998), Everwood (2002 till 2006), Greys anatomy (2007), CSI: Miami (2008), NCIS (2009) och Lost (2009)

Vid sidan om skådespelarkarriären var Stephanie Niznik även aktiv om volontärarbetare för olika hunger-, barn- och djurrättsorganisationer.