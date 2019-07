Osby

Ett företag har polisanmält att någon ska ha försökt att ta sig in i en fabrik någon gång på natten till fredagen. Anställda upptäckte på morgonen att en ruta hade krossats på en av dörrarna som leder in till fabrikens lokaler. Polisen har inte fått in några anmälningar av något som ska ha stulits från fabriken.