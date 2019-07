Tar strid mot skräpet

Under sommaren ökar nedskräpningen vid väg- och åkerkanterna. Foto: Felicia Bexell

Hässleholm LRF Ungdomen är trötta på nerskräpningen längs vägarna och åkerkanterna som skadar djur och natur.

Nu håller de kampanj i samarbete med Håll Sverige Rent för att uppmärksamma problemet.

I och med semestersäsongen ökar skräpet längs väg- och åkerkanterna. För att bekämpa detta har LRF Ungdomen startat en kampanj där de uppmanar folk att ta eget ansvar.

– Många är duktiga på att släpa ut sitt skräp men sämre på att släpa in det igen, säger Karin Skoog ordförande för LRF Ungdomen i Skåne.

Skräpet som slängs ut ur bilfönstren missas lätt av markägarna och kan hamna i djurens foder, detta kan ha dödliga konsekvenser för kor.

– Skräp ställer till det mycket för djuren. Aluminiumburkar till exempel hamnar lätt i fodret då de inte kan fångas upp av några skördemaskiner.

Nedskräpningen ökar speciellt under sommaren eftersom det är nu många är ute och kör och campar under semestern. Enligt hsr.se så är en stor anledning till nerskräpning grupptryck och sociala normer, det vill säga så tenderar folk att skräpa ner mer om andra gör det. Därför är det extra viktigt att inte normalisera sådana beteenden. Men även yttre faktorer kan spela roll.

– Dels tror jag att kommunerna bör ta ett ansvar att se till att det finns ännu fler soptunnor och att de ska vara noga med att tömma dem under sommaren. Det finns ju de som tar ansvar för sitt skräp med egna soppåsar. Men är soptunnorna fulla så sätter folk dem bredvid. Då lockar det istället till sig fåglar och andra djur som river ut innehållet i påsarna och skräpet sprids ut igen, säger Karin Skoog.

Enligt undersökningar gjorda av Statistiska centralbyrån så svarar majoriteten att de aldrig skulle kunna tänka sig att skräpa ner. Men under de omständigheter flest svarade att de skulle eller kunde var när det inte fanns papperskorgar tillgängliga eller när de som fanns var fulla.

Kampanjen håller på från och med förra veckan, vecka 28 till 35.

– Vi kommer ha skyltar uppsatta i hela Sverige och på sociala medier kommer vi vara aktiva och lägga ut så mycket som vi kan.

Det är inte bara burkar och papperspåsar som slängs i naturen. Går man längs kanten på valfri väg kan man hitta allt ifrån fimpar och små plastbitar till babyservetter. I Sverige är det förbjudet att skräpa ner på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Brottet kan resultera i allt ifrån böter till i värsta fall ge upp till ett års fängelse.

Karin Skoog hoppas att kampanjen ska få folk att tänka till och inte använda naturen som en soptipp

– Vi hoppas att så många som möjligt ska hålla fast vid budskapet.