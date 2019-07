Textilkonstnär Pasi Välimaa död

Den finländske textilkonstnären Pasi Välimaa, har avlidit efter en olycka vid sitt hem i Frankrike. Han blev 51 år gammal.

Pasi Välimaa var född i Nystad och kom som 20-åring till Sverige. 1989 till 1992 studerade han konstteater och litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, fortsatt av studier på Nyckelviksskolan och slutligen en Master of fine arts-utbildning vid Konstfack 1993 till 1997.

2009 till 2017 var han professor vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.

Han arbetade i sitt konstnärskap med olika tekniker som färgning, broderi, sömnad, vävning, tryck och siden.

Välimaas verk finns representerade bland annat vid Nationalmuseum i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg och har ställts ut bland annat i Sydkorea, Australien, Storbritannien och USA.

2004 fick han ta emot The Nordic award in textiles. 2014 tilldelades han Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning.

Han har suttit i styrelsen för Svensk form och varit med i juryn för Ung svensk form.