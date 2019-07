Bröt sig in i fritidshus

Lönsboda. En dansk medborgare med ett fritidshus i Lönsboda har polisanmält att någon tagit sig in i hans fritidshus. Han ska ha märkt att någon brutit upp altanen och tagit sig in.

Inbrottet ska ha skett någon gång under förra veckan. Mannen som är i 75-årsåldern har ännu inte rapporterat till polisen vad som är stulet utan skulle återkomma när han gått igenom sina saker.